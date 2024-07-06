Galatasaray, Faslı futbolcu Aimen Moueffek için gün sayıyor! Detaylar ortaya çıktı

Bu sene 25. şampiyonluğunu hedefleyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha için Faslı futbolcu Aimen Moueffek'e yöneldi.

Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu olan ve 2024-25 sezonuna büyük hedeflerle giren Galatasaray, kadrosunu yeni transferlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Bu amaçla geniş bir transfer listesi hazırlayan sarı kırmızılı ekip, hem ekonomik açıdan uygun hem faydalı olabilecek oyuncular üzerinde titizlikle çalışıyor. Görüşmelerin sürdüğü ve bazı ön anlaşmaların yapıldığı bu süreçte, sürpriz bir isim sızdırıldı.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Fransız ekibi St. Etienne ile sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest durumda olan Aimen Moueffek, çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon merkez orta saha, on numara, ön libero, sağ bek ve orta sahanın sağında olmak üzere toplam beş farklı pozisyonda forma giydi.

DOKUZ KULÜP İLGİLENİYOR

Galatasaray, Aimen Moueffek'in transferinde imza aşamasına geldi. Transferin cüzi bir imza parası karşılığında gerçekleşeceği belirtiliyor. Faslı futbolcunun peşinde Galatasaray'ın yanı sıra dokuz kulübün daha olduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon toplam 38 maça çıkan Moueffek, 2120 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Faslı oyuncu, çok yönlülüğü ve yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti.