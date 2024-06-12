Süper Lig devinden Noussair Mazraoui bombası! Faslı sağ bek ile görüşmeler başladı

Galatasaray'ın yıldızına İspanyol dev talip oldu! Aslan'ın kasası dolacak

Galatasaray'ın yıldızına İspanyol dev talip oldu! Aslan'ın kasası dolacak

Sacha Boey'i devre arasında Bayern Münih'e satan Galatasaray, Alman devinin bir başka sağ beki için harekete geçti. İşte detaylar...

Süper Lig'in şampiyon takımı Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.

Sacha Boey'i Bayern Münih'e sattıktan sonra kadrosuna kattığı Serge Aurier ile devam etmeyen Sarı-kırmızılılar, gözünü Noussair Mazraoui'ye çevirdi.

GALATASARAY, MAZRAOUI'Yİ LİSTEYE EKLEDİ

Bayern Münih'te devam etmeyi düşünmeyen Faslı sağ bek için Galatasaray'ın da nabız yokladığı öğrenildi.

Daha önce Filistin'e yönelik paylaşımları nedeniyle gündem olan Mazraoui'nin Müslüman bir ülkede forma giymeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Marsilya'dan Jonathan Clauss ve Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka ile de görüşen Galatasaray'ın sağ bek transferini Avusturya kampına yetiştireceği aktarıldı.