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Süper Lig devlerinden Davide Calabria hamlesi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig devlerinden Davide Calabria hamlesi!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray ve Beşiktaş, Milan forması giyen tecrübeli sağ bek Davide Calabria için bilgi aldı. İki kulüp, transfer yarışında kozlarını oynamaya hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Beşiktaş, transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, Milan'ın 27 yaşındaki sağ beki Davide Calabria için devreye girdi.

Süper Lig devlerinden Davide Calabria hamlesi! - 1. Resim

Nicolo Schira'nın haberine göre, hem sarı-kırmızılılar hem de siyah-beyazlılar, Calabria'nın durumu hakkında Milan cephesinden bilgi talep etti.

Süper Lig devlerinden Davide Calabria hamlesi! - 2. Resim

BONSERVİSİ MILAN'DA, SEZONU BOLOGNA'DA GEÇİRDİ

Geride kalan sezonu kiralık olarak Bologna'da geçiren Calabria, 27 resmi maçta görev aldı. Calabria, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Süper Lig devlerinden Davide Calabria hamlesi! - 3. Resim

İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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