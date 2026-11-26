Süper Lig’de 13'üncü hafta heyecanı: Maç programı
Süper Lig’de 13'üncü hafta heyecanı; 27 Kasım Cuma, 28 Kasım Cumartesi, 29 Kasım Pazar ve 30 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.
Trendyol Süper Lig’de 13'üncü haftanın önemli karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ise Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Trabzonspor da deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek.
Süper Lig’de haftanın programı şöyle:
27 Kasım Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor
20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
28 Kasım Cumartesi
16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği
19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler
29 Kasım Pazar
13.30 Çorum FK - Kocaelispor
16.00 Eyüpspor - Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK
30 Kasım Pazartesi
19.00 Göztepe - Trabzonspor
21.00 Beşiktaş - Galatasaray