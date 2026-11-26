Süper Lig’de 13'üncü hafta heyecanı; 27 Kasım Cuma, 28 Kasım Cumartesi, 29 Kasım Pazar ve 30 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

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Trendyol Süper Lig’de 13'üncü haftanın önemli karşılaşmasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe ise Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Trabzonspor da deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek.

Beşiktaş-Galatasaray maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig’de haftanın programı şöyle:

27 Kasım Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor

20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

28 Kasım Cumartesi

16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği

19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler

29 Kasım Pazar

13.30 Çorum FK - Kocaelispor

16.00 Eyüpspor - Başakşehir

19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

30 Kasım Pazartesi

19.00 Göztepe - Trabzonspor

21.00 Beşiktaş - Galatasaray

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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