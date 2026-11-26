Süper Lig'de geride kalan 12 haftada sadece bir galibiyet alan ve son sıraya demir atan Eyüpspor'da 4 yabancı futbolcu için kadro dışı kararı verildi. Eflatun-sarılı kulüp, söz konusu oyunculardan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

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Trendyol Süper Lig'de son 9 maçından da mağlubiyetle ayrılan Eyüpspor'da 4 futbolcu için çarpıcı bir karar çıktı. İstanbul temsilcisi, 4 oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Eyüpspor'da Romanyalı kaleci Horațiu Moldovan, Faslı stoper Jawad El Yamiq, Fransız kanat oyuncusu Bilal Boutobba ve Faslı orta saha Abdelhamid Sabiri kadro dışı bırakıldı.

Eyüpspor, son maçında Trabzonspor'a 1-0 yenildi.

Ligde 3 puanla son sırada bulunan Eyüpspor'un; Moldovan, El Yamiq, Sabiri, Bilal Boutobba'a "Kendinize kulüp bulun" dediği ifade edildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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