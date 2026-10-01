Süper Lig'in en değerli 11'i değişti: Yıldızlarla dolu dudak uçuklatan kadro değeri

Trendyol Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye gidildi. "En pahalı" kadronun değeri 37 milyon euro artış gösterdi.

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Türk futbolunun en yüksek seviye ligi Trendyol Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerlerinde önemli değişiklikler oldu.

Futbolcu analiz sitesi Transfermark verilerine göre; yapılan güncelleme sonrası Süper Lig'in en değerli 11'i belirlendi.

Victor Osimhen, Süper Lig'in en değerli futbolcusu konumunda bulunuyor.

37 MİLYON EURO ARTIŞ

Mayıs ayı sonundaki değişimde en pahalı 11'in değeri 278 milyon euro olurken; son güncellemenin ardından takım değeri 37 milyon euro artarak, 315 milyon euro seviyesine yükseldi.

Trabzonspor, Ocak 2026'da Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER LİG EN DEĞERLİ 11 (4-2-3-1)

Kaleci: Uğurcan Çakır - 13 milyon Euro

Sağ bek: Wilfried Singo - 20 milyon Euro

Stoper: Chibuike Nwaiwu - 18 milyon Euro

Stoper: El Chadaille Bitshiabu - 18 milyon Euro

Sol bek: Archie Brown - 18 milyon Euro

Orta saha: Gabriel Sara - 27 milyon Euro

Orta saha: Orkun Kökçü - 28 milyon Euro

10 numara: Aleksey Batrakov - 28 milyon Euro

Sağ kanat: Mason Greenwood - 40 milyon Euro

Sol kant: Rafael Leao - 40 milyon Euro

Forvet: Victor Osimhen - 65 milyon Euro

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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