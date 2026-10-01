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Spor

Süper Lig'in en değerli 11'i değişti: Yıldızlarla dolu dudak uçuklatan kadro değeri

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Süper Lig'in en değerli 11'i değişti: Yıldızlarla dolu dudak uçuklatan kadro değeri
Başlık ResmiSüper Ligin en değerli 11i değişti: Yıldızlarla dolu dudak uçuklatan kadro değeri

Trendyol Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye gidildi. "En pahalı" kadronun değeri 37 milyon euro artış gösterdi.

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Türk futbolunun en yüksek seviye ligi Trendyol Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerlerinde önemli değişiklikler oldu.

Futbolcu analiz sitesi Transfermark verilerine göre; yapılan güncelleme sonrası Süper Lig'in en değerli 11'i belirlendi.

Victor Osimhen, Süper Lig'in en değerli futbolcusu konumunda bulunuyor.
Başlık ResmiVictor Osimhen, Süper Lig'in en değerli futbolcusu konumunda bulunuyor.

37 MİLYON EURO ARTIŞ

Mayıs ayı sonundaki değişimde en pahalı 11'in değeri 278 milyon euro olurken; son güncellemenin ardından takım değeri 37 milyon euro artarak, 315 milyon euro seviyesine yükseldi.

Trabzonspor, Ocak 2026'da Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Başlık ResmiTrabzonspor, Ocak 2026'da Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER LİG EN DEĞERLİ 11 (4-2-3-1)

Kaleci: Uğurcan Çakır - 13 milyon Euro
Sağ bek: Wilfried Singo - 20 milyon Euro
Stoper: Chibuike Nwaiwu - 18 milyon Euro
Stoper: El Chadaille Bitshiabu - 18 milyon Euro
Sol bek: Archie Brown - 18 milyon Euro
Orta saha: Gabriel Sara - 27 milyon Euro
Orta saha: Orkun Kökçü - 28 milyon Euro
10 numara: Aleksey Batrakov - 28 milyon Euro
Sağ kanat: Mason Greenwood - 40 milyon Euro
Sol kant: Rafael Leao - 40 milyon Euro
Forvet: Victor Osimhen - 65 milyon Euro

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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