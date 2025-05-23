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Suudi Arabistan'dan çarpıcı iddia! Victor Osimhen transferini duyurdular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Suudi Arabistan&#039;dan çarpıcı iddia! Victor Osimhen transferini duyurdular
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve şampiyonlukta büyük rol oynayan Victor Osimhen hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'da 2024/25 sezonunun yıldızlarından biri olan Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı. Nijeryalı golcüyle ilgili iddia, Suudi Arabistan basınından geldi.

Suudi Arabistan'dan çarpıcı iddia! Victor Osimhen transferini duyurdular - 1. Resim

3 YILLIK SÖZLEŞME

Arriyadiyah'ın haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Suudi Arabistan'dan çarpıcı iddia! Victor Osimhen transferini duyurdular - 2. Resim

Haberde yer alan bilgilere göre Al Hilal, Osimhen’in kulübü Napoli’ye 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödeyecek. Nijeryalı futbolcu, Kulüpler Dünya Kupası’yla birlikte yeni takımıyla sahne alacak.

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan 26 yaşındaki Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik istatistik katkı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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