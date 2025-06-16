Szymanski ayrılıyor! Sevilla yolcusu

Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde kariyerinin en parlak dönemini geçiren Sebastian Szymanski, Jose Mourinho’nun planlarında geri planda kalınca veda hazırlığına başladı. İspanyol kulübü Sevilla, Polonyalı yıldız için devreye girdi.

Sebastian Szymanski,Fenerbahçe’ye veda hazırlığında. İsmail Kartal ile kariyer rekoru kıran, Mourinho ile ise beklentilerin altında kalan Polonyalı yıldızı Sevilla istiyor. İspanyol kulüp Fenerbahçe’nin 20 milyon avroluk bonservis bedeli talebini karşılarsa Szymanski gidecek.

Polonyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıkarken, 13 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.