Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Tadic'e Panathinaikos freni! Flaş transfer durduruldu

Tadic'e Panathinaikos freni! Flaş transfer durduruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tadic&#039;e Panathinaikos freni! Flaş transfer durduruldu
Dusan Tadic, Panathinaikos, Transfer, Fenerbahçe, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic, Panathinaikos'a önerildi. Ancak Yunan ekibi, yıldız oyuncunun yüksek maaş beklentisi nedeniyle transferden vazgeçti.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dusan Tadic'in yeni adresi henüz netlik kazanmazken, geleceği hakkında flaş haber komşudan geldi.

Tadic'e Panathinaikos freni! Flaş transfer durduruldu - 1. Resim

4 MİLYON EURO İSTİYOR

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki Sırp yıldız menajerler aracılığıyla Panathinaikos'a önerildi. Ancak yıllık 4 milyon euroluk maaş talebi, yeşil-beyazlıların bu transfere sıcak bakmamasına neden oldu.

Yıldız oyuncu için daha önce Ajax ve Olympiakos iddiaları da gündeme gelmiş fakat imzalar atılmamıştı. 

Tadic'e Panathinaikos freni! Flaş transfer durduruldu - 2. Resim

Fenerbahçe formasıyla iki sezonda toplam 109 resmi maça çıkan Dusan Tadic, bu süreçte 29 gol atarken 35 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ahmet Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? 99. Gazi Koşusu'nda Cutha'nın binicisi ve şampiyonu Ahmet Çelik'in hayatı merak ediliyorMenderes-Seferihisar yangınına rüzgar engeli! Vali Elban: "Henüz kontrol atına alınmadı"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Osayi-Samuel'de flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu - SporOsayi-Samuel'de flaş gelişme! Yeni takımı belli oldu99. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu - Spor99. Gazi Koşusu'nun kazananı belli olduKamp öncesi Mauro Icardi cephesinde büyük kriz! Tam 10 saat kapıda bekledi - SporKamp öncesi Mauro Icardi kriziMuhammed Salah, Bodrum'a hayran kaldı - SporMuhammed Salah, Bodrum'a hayran kaldıPotanın Perileri Litvanya'yı devirdi! Dünya Kupası elemelerindeyiz - SporPotanın Perileri kritik maçta Litvanya'yı devirdiTiago Çukur yeniden Süper Lig'de! Resmi açıklama geldi - SporTiago Çukur yeniden Süper Lig'de! Resmi açıklama geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...