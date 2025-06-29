Tadic'e Panathinaikos freni! Flaş transfer durduruldu

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic, Panathinaikos'a önerildi. Ancak Yunan ekibi, yıldız oyuncunun yüksek maaş beklentisi nedeniyle transferden vazgeçti.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dusan Tadic'in yeni adresi henüz netlik kazanmazken, geleceği hakkında flaş haber komşudan geldi.

4 MİLYON EURO İSTİYOR

Yunan basınında yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki Sırp yıldız menajerler aracılığıyla Panathinaikos'a önerildi. Ancak yıllık 4 milyon euroluk maaş talebi, yeşil-beyazlıların bu transfere sıcak bakmamasına neden oldu.

Yıldız oyuncu için daha önce Ajax ve Olympiakos iddiaları da gündeme gelmiş fakat imzalar atılmamıştı.

Fenerbahçe formasıyla iki sezonda toplam 109 resmi maça çıkan Dusan Tadic, bu süreçte 29 gol atarken 35 asistlik katkı sağladı.