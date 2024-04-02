Tahkim Kurulu'ndan Galatasaraylı futbolcu için karar! Yıldız oyuncunun cezası onandı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tahkim Kurulu, Galatasaray'dan Günay Güvenç'e verilen 2 maçlık cezanın onandığını açıkladı. Günay Güvenç, müsabakanın hakemine hakaret etmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, müsabaka hakemine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç ceza alan Günay Güvenç'in cezasını onandı.
CEZADA İSABETSİZLİK YOK
Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nın kararının onanmasına hükmetti.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"TFF Tahkim Kurulu 02 Nisan günlü (22) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)
1. E.2024/180 – K.2024/173
Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Günay Güvenç’in PFDK’nın 29.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1004 - K.2023-2024/1262 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Günay Güvenç’in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir."
Kaynak: Türkiye Gazetesi