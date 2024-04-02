Tahkim Kurulu'ndan Galatasaraylı futbolcu için karar! Yıldız oyuncunun cezası onandı

Tahkim Kurulu, Galatasaray'dan Günay Güvenç'e verilen 2 maçlık cezanın onandığını açıkladı. Günay Güvenç, müsabakanın hakemine hakaret etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, müsabaka hakemine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç ceza alan Günay Güvenç'in cezasını onandı.

CEZADA İSABETSİZLİK YOK

Tahkim Kurulu, cezada bir isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddederek PFDK'nın kararının onanmasına hükmetti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF Tahkim Kurulu 02 Nisan günlü (22) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)



1. E.2024/180 – K.2024/173



Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Günay Güvenç’in PFDK’nın 29.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1004 - K.2023-2024/1262 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Günay Güvenç’in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,



Karar verilmiştir."