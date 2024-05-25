Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş'ın cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi.

Tahkim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 37.haftasında alınan kararları açıkladı. Kurul, Mert Hakan Yandaş'ın cezasını 5 maçtan 4 maça indirdi.

Tahkim Kurulu'nun kararları şu şekilde:

TAHKİM KURULU KARARLARI

"1. E.2024/258 – K.2024/273 Fenerbahçe Futbol A.Ş., Başkanı Ali Yıldırım Koç, idarecisi Selahattin Baki, futbolcuları İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Jayden Quinn Oosterwolde, doktoru Ertuğrul Karanlık ve görevlisi Emre Kartal ile ilgili PFDK’nın 23.05.2024 tarih ve E.2023-2024/1213 - K.2023-2024/1530 sayılı kararına itirazı incelendi.

Duruşma için tayin edilen 25.05.2024 Cumartesi günü icra edilen duruşmada Kulüp vekilleri Av. Ali Topuz ve Av. Doğukan Şenol’ un hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;