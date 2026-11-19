Aras Kargo Spor Kulübü, takımda yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacakları maçın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

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Aras Kargo Spor Kulübü, takımda yaşanan sağlık sorunları nedeniyle 21 Kasım'da sahasında oynanması planlanan mücadelenin ileri bir tarihe alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları nedeniyle 21 Kasım'da evinde Fenerbahçe Medicana'yı konuk edeceği karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Aras Kargo Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takımımızdaki sağlık sorunları nedeniyle 21 Kasım'da evimizde Fenerbahçe Medicana ile oynayacağımız karşılaşma ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Biletlerle ilgili olarak;

Karşılaşmanın yeni tarihi Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından belirlendiğinde, mevcut biletleriniz maçın yeni tarihinde geçerli olacaktır.

Dileyen taraftarlarımız ise biletlerini iade edebilecektir. İade işlemlerine ilişkin detaylı bilgilendirme Biletinial tarafından paylaşılacaktır. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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