TBF yönetimi ibra edildi! "Son 2 sezonda gelirler yüzde 95 arttı"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurulda TBF'nin faaliyet ve denetim raporları oy birliğiyle ibra edildi.

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TBF'de mali raporların ibra edildiği Olağan Mali Genel Kurulu'na 96 delege katıldı. Kurulda, tüm gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Hidayet Türkoğlu, son 2 sezonda toplam gelirlerinin yüzde 95 arttığını kaydetti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerde yüzde 24, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılan ödemelerde yüzde 200 artış yapıldığını belirten Türkoğlu, altyapıdan sporcu yetiştiren kulüplere yapılan teşvik ödemelerinin ise yüzde 50 arttığını söyledi.

TBF Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

TBF Olağan Mali Genel Kurulu'nun ibra edilmesinin ardından konuşan Türkoğlu, "Sizlerin sayesinde, Türk basketbolunu sizlerin desteğiyle yönetmeye çalışıyoruz. Bize duyduğunuz destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Son 2 seneyle aynı amaç ve doğrultuda hizmet edeceğimizi de belirtmek isterim" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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