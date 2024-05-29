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TFF 1. Lig'de sürpriz ayrılık! Sinan Kaloğlu'nun sözleşmesi feshedildi

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TFF 1. Lig&#039;de sürpriz ayrılık! Sinan Kaloğlu&#039;nun sözleşmesi feshedildi
Gençlerbirliği, Sinan Kaloğlu, Tff 1. Lig, Haber

Spor Haberleri

TFF 1.Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörü Sinan Kaloğlu'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

TFF 1. Lig'de sezonu 8. sırada tamamlayan Gençlerbirliği, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Kaloğlu'na teşekkür edilerek, "Gençlerbirliği'mizde teknik direktörlük görevini yürüten Sinan Kaloğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Sinan Kaloğlu ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

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