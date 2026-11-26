MHK duyurdu: TFF 1'inci Lig'de 16'ncı hafta hakemleri açıklandı
TFF 1'inci Lig'de 27 Kasım, 28 Kasım ve 29 Kasım tarihlerinde yapılacak 16'ncı hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
27 Kasım Cuma
20.00 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor: Oğuzhan Gökçen
20.00 Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK: Ömer Faruk Turtay
28 Kasım Cumartesi
13.30 Bandırmaspor-Batman Petrolspor: Burak Kamalak
13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Bodrum FK: İbrahim Güner
16.00 Artı Değer Vanspor FK-Bursaspor: Hakan Ülker
19.00 Muğlaspor-Mardin 1969: Melih Aldemir
29 Kasım Pazar
13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Doğukan Yıldırım
16.00 Antalyaspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Berkay Erdemir
16.00 Boluspor-Turka Esenler Erokspor: Zorbay Küçük
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Metro Holding Kayserispor: Yusuf Adnan Kendirciler