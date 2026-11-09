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TFF duyurdu: Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

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TFF duyurdu: Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Başlık ResmiTFF duyurdu: Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Portekiz'in Braga takımında forma giyen Demir Ege Tıknaz, sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.

Demir Ege Tıknaz, bu sezon 16 maçta 2 asist yaptı. (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiDemir Ege Tıknaz, bu sezon 16 maçta 2 asist yaptı. (Fotoğraf: Instagram)

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Portekiz'in Braga takımında oynayan Demir Ege Tıknaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük forması giyen Barış Kalaycı, aday kadroya dahil edildi.

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