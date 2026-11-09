TFF duyurdu: Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Portekiz'in Braga takımında forma giyen Demir Ege Tıknaz, sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
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2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çekya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Portekiz'in Braga takımında oynayan Demir Ege Tıknaz, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük forması giyen Barış Kalaycı, aday kadroya dahil edildi.
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