TFF duyurdu: Yabancı futbolcu kuralı tekrar değişti

Başkanlık koltuğunda İbrahim Hacıosmanoğlu'nun oturduğu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2025-2026 sezonu için yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili kuralda önemli bir değişikliğe gitti.

TFF Yönetim Kurulu, 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig Futbolcu Uygunluğu talimatnamesini revize etti. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, 18 Nisan'da duyurulan futbolcu uygunluğu talimatnamesindeki yabancı oyuncu kuralının güncellendiği belirtildi. Söz konusu kuralın Trendyol 1. Lig kulüpleri için de geçerli olduğu duyuruldu.

YABANCI FUTBOL KURALININ ESKİ HALİ

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, Süper Lig'de A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için yaş kriteri aranmadığını, 2025-2026 sezonu için en az 2 oyuncunun 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olma zorunluluğu bulunduğunu kaydetmişti. TFF, 2026-2027 sezonu için ise 14 yabancı oyuncunun en az 4'ünün 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması zorunluluğunun bulunduğunu ifade etmişti.

26 GÜN SONRA REVİZE

TFF, 14 Mayıs tarihli kararında ise 2025-2026 sezonu öncesinde A takım listesine yazılmış 2003 yılı içinde doğan yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla sözleşme imzalanması halinde, bu oyuncuların 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabileceğini açıkladı.

YABANCI FUTBOL KURALININ SON HALİ

- Kulüpler, A Takım listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek.

- 14 yabancı futbolcunun 12'si için yaş sınırı olmayacak.

- En az 2 yabancı 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olacak.

- 2026–2027 sezonunda bu şart değişecek; en az 4 yabancı, 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olacak.