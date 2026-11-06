Thomas Reis'tan Freiburg sonrası paylaşım: Çok acı! Yeni seri başlatacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Freiburg karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin kendileri adına önlenebilir olduğunu belirterek, "Bu ilk yenilgimiz. Bundan güç alacağız, analizimizi yapacağız ve yeni bir seri başlatacağız" dedi.

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UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Bundesliga ekiplerinden Freiburg’a sahasında 1-0 yenilen Trabzonspor’da teknik patron Thomas Reis, bordo-mavili takımın başında ilk yenilgisini aldı.

"GEREKSİZ BİR MAĞLUBİYET"

Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alman çalıştırıcı, maçın başında istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını belirterek, "Çok acı ve 90 dakikanın geneline bakıldığında gereksiz bir mağlubiyet. Bir kez daha maça iyi giremedik. İlk dakikalar yeterince iyi değildi ve bunun gelecekte kesinlikle daha iyi olması gerekiyor. Kendi hatamızla yaptığımız bir kornerden gol yedik" ifadelerini kullandı.

Thomas Reis

"BU İLK YENİLGİMİZ"

İkinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Reis, "İkinci yarıda oyunu tamamen lehimize çevirdik. Yüzde 100'lük bir gol şansımız vardı ancak maalesef değerlendiremedik. Sonuçta bu ilk yenilgimiz. Önlenebilirdi ama bundan güç alacağız, analizimizi yapacağız ve yeni bir seri başlatacağız" değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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