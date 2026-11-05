Trabzonspor, Freiburg karşısında 3'te 3 peşinde

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Almanya'nın Freiburg takımı ile karşılaşıyor. Avrupa'da Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, sahasında ise İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup ederek 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg'u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin mücadelesini verecek. Freiburg ise turnuvada aldığı birer galibiyet ve yenilgiyle 3 puanda bulunuyor. Karşılaşmanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Thomas Reis'in teknik direktörlüğündeki Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Julian Schuster yönetimindeki Freiburg'u konuk ediyor. Papara Park'ta oynanan karşılaşma, saat 20.45'te başladı. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetiyor.

MAÇTA İLK YARI OYNANIYOR

TRABZONSPOR 0-0 FREIBURG

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Mendy, Fabinho, Muçi, Salah, Saviolo, Onuachu.

Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Irie, Grifo, Goto, Matanovic.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

SALAH 3'TE 3 HEDEFİNDE

Süper Lig'de ilk 10 haftaya 8 gol sığdıran, UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk 2 maçta birer gol kaydeden Salah, Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada toplam 10 gole imza atarak takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda 4-2 galip geldikleri KuPS Kuopio maçı ile sahalarında 2-0 kazandıkları Hearts karşılaşmasında birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Bordo-mavili futbolcu, Freiburg karşısında da ağları sarsması halinde UEFA Konferans Ligi'nde ilk 3 maçta gol atma başarısı göstermiş olacak.

İÇ SAHADA COŞUYOR

Muhammed Salah, bu sezon resmi karşılaşmalardaki 10 golünün 8'ini Papara Park'ta kaydetti.

Mısırlı oyuncu, Galatasaray maçında 3, Başakşehir karşılaşmasında 2, Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts müsabakalarında ise birer kez ağları sarstı.

Salah, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ve Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler maçlarındaki birer golünü deplasmanlarda attı.

LİGDE İKİ MAÇTIR SUSKUN

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayı giyen Salah, 14 resmi karşılaşmada 1104 dakika sahada kaldı.

Muhammed Salah, bu süre içerisinde sadece 2 hafta üst üste suskun kaldı. Salah, ligin son 2 haftasında bordo-mavili takımın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 ve sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yendiği maçlarda gol kaydedemedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala