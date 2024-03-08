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Toplam 50 milyon euro! Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Belçika zaferi sonrası açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Toplam 50 milyon euro! Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe&#039;nin Belçika zaferi sonrası açıkladı
Fenerbahçe, Rıdvan Dilmen, Konferans Ligi, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union SG'yi 1-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Sarı-lacivertlilerin zaferi sonrası Rıdvan Dilmen, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu için 50 milyon euro çıkışında bulundu.

Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti.

İstanbul'daki rövanş öncesi büyük avantaj elde eden temsilcimiz, turu geçmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

Mücadele sonrası Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Atina'da final oynama ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Toplam 50 milyon euro! Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Belçika zaferi sonrası açıkladı - 1. Resim

RIDVAN DİLMEN: YÜZDE 60 SÜPER LİG

Türkiye'deki dört büyüklerin zaman içerisinde Konferans Ligi'nde final oynayabileceğini belirten Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğu ile Konferans Ligi'nde final şansını eşit görüyorum. İsmail Kartal'a bu saatten sonra Süper Lig mi, Konferans Ligi mi diye sorsalar bu dakikadan sonra ikisini de ister. Ama yine de yüzde vereceksek yüzde 60 Süper Lig, yüzde 40 Konferans Ligi'ni ister." ifadelerini kullandı.

Toplam 50 milyon euro! Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Belçika zaferi sonrası açıkladı - 2. Resim

'50 MİLYON EURO'

Fenerbahçe'nin bu yıl en büyük kazançlarından birinin Oosterwolde olduğunu söyleyen Dilmen, Ferdi Kadıoğlu ve Oosterwolde'nin 25'er milyon euroya satılması halinde kimsenin şaşırmaması gerektiğini dile getirdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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