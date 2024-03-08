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Fenerbahçe kazandı UEFA ülke puanı yükseldi! Türkiye Avrupa'da uçuşa geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe kazandı UEFA ülke puanı yükseldi! Türkiye Avrupa&#039;da uçuşa geçti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union SG'yi 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, İstanbul'daki rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Temsilcimiz zaferi UEFA ülke puanına da yansıdı.

Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union SG'yi deplasmanda 3-0 devirerek İstanbul'a mutlu döndü.

Sarı-lacivertlilerin zaferi sonrası UEFA ülke puanına 500 puanlık katkı sağlandı.

İlk 10'da olan Türkiye, 38.100 puana ulaşarak 9. sıradaki yerini korudu.

UEFA Ülke puanı sıralamasının zirvesinde topladığı 101.553 puanla İngiltere bulunuyor. İngiltere’yi sırasıyla İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda gibi takımlar takip ediyor.

Sezon başında Avrupa Kupalarında grup aşamasına üç takımla başlayan Türkiye’de Galatasaray ve Beşiktaş elendi. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ise yoluna devam ediyor.

Fenerbahçe kazandı UEFA ülke puanı yükseldi! Türkiye Avrupa'da uçuşa geçti - 1. Resim

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1-İNGİLTERE 101.553

2-İSPANYA 86.864

3-İTALYA 85.855

4-ALMANYA 82.767 

5-FRANSA 64.997

6-HOLLANDA 61.300

7-PORTEKİZ 55.482 

8-BELÇİKA 46.800

9- TÜRKİYE 38.100

10- İSKOÇYA 36.050

11- ÇEKYA 35.550

12-İSVİÇRE 32.775

13-AVUSTURYA 32.400

14- NORVEÇ 31.625

15- DANİMARKA 31.450

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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