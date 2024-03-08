Fenerbahçe kazandı UEFA ülke puanı yükseldi! Türkiye Avrupa'da uçuşa geçti

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mart 2024 09:07 - Güncelleme: 8 Mart 2024 09:07 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union SG'yi 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, İstanbul'daki rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Temsilcimiz zaferi UEFA ülke puanına da yansıdı.