Türkiye'nin ‘Yılın Sporcusu’ seçtiği Toprak Razgatlıoğlu yeni hedeflerini anlattı... Dünya Superbike şampiyonluğunu üç kere kazanan ve motor sporlarının “Şampiyonlar Ligi’ne” yükselen Toprak “Şanlı bayrağımızı yine göndere çektireceğim” dedi.

CAHİT EROĞLU - Motor sporlarında pistlerde fırtına gibi esen ve ülkemizi gururlandıran Toprak Razgatlıoğlu, yeni maceralara yelken açmaya hazır. Toprak, Dünya Superbike şampiyonluğunu üç defa kazanmayı başardı. 2018’de adım attığı bu yarışlarda 2021, 2024 ve 2025 yıllarında kürsünün en üst basamağına çıkan millî sporcu, artık bu sporun “Şampiyonlar Ligi” sayılan en üst kategorisi MotoGP’de boy gösterecek. Kenan Sofuoğlu’nun açtığı yoldan ilerleyip dünyaya adını ezberlettiren Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye’ye “Bu bayrak kesinlikle inmeyecek” dedi.

İŞİMİZ KOLAY DEĞİL

MotoGP’nin farklı ve zorlu bir kategori olduğunu söyleyen Toprak “MotoGP tarafında tabii ki de her zaman en fazlasını isteriz. İlk dünya şampiyonluğunu hayal ediyoruz. Ancak bu ne zaman olur, nasıl olur açıkçası bilmiyoruz. Kariyer planlamamızda yaptığımız istişareler sonrasında oraya imza attık. MotoGP’e gidiyoruz artık ama sadece orada yarışmak için gitmiyoruz. Bizim karakterimiz kazanmak üzerine. Superbike’ta ya birinci ya ikinciydim. En kötü ihtimalle sezonu podyumda bitiriyordum. Şimdi MotoGP bizim için kolay olmayacak” diye konuştu.

Toprak Razgatlıoğlu

İLK YIL ALIŞMA SÜRECİ

Burada geçireceği ilk yılı “Öğrenme senesi” olarak tanımlayan Toprak “Belki ilk önce podyuma çok uzak olacağız. Çünkü farklı bir kategori, her şey farklı. Ona bir alışma süreci olacak. Ama inanıyorum ki benim için 2027 çok daha farklı olacak. İlk hedefimiz yarıştığımız takımın ve markanın (BMW’den Yamaha’ya geçti) en iyi pilotu olmak. Bunu yaptıktan sonra orada farkımızı ortaya koyacağız zaten. Buna yürekten inanıyorum. En büyük hedefimiz bayrağımızı burada da dalgalandırıp ülkemizi gururlandırmak” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

‘Yılın Sporcusu’ kürsüsünde 1 numaraya adını yazdıran Toprak Razgatlıoğlu Türkiye’ye ve okurlarına teşekkür etti. Toprak “Beni sevenlerin destekleriyle bu başarıları yakaladım. Dualarınızı ve desteğinizi esirgemeyin” mesajını

gönderdi.

Toprak Razgatlıoğlu (ortada) ve Kenan Sofuoğlu (sağda)

HOCASI DEĞİL, AĞABEYİYİM!

“Ben Toprak’la taktik konuşmuyorum. O durumu zaten güzel idare ediyor. Daha çok mental anlamda yardımcı oluyorum”

Dünya Supersport Şampiyonası’nı beş defa kazanarak pist şampiyonluklarına Türkiye’yi alıştıran isim olan Millî Takım Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu’nun kariyerini ilmek ilmek işlediklerini söyledi. Toprak ile küçük yaşlardan itibaren ilgilenmeye başladığını söyleyen Sofuoğlu “Zaten müthiş bir yeteneği vardı. Toprak’ın elde ettiği başarılar dünyada büyük etki oluşturdu. Benim de bir kariyerim vardı ama onun geldiği nokta gerçekten gurur verici. Kendimi Toprak’ın hocası değil ağabeyi olarak görüyorum” diye konuştu.

BİLEĞİNİN HAKKIYLA

MotoGP için yıllar önce hedef koyduklarını ve Toprak’ın bileğinin hakkıyla bunu elde ettiğini söyleyen Kenan Sofuoğlu “Ben Toprak’ı Superbike şampiyonluğu için yetiştirmiştim. O yoldan yürümüştük. Motor dünyası MotoGP kararını bekliyordu. Toprak’a ‘Artık gitmek zorundayız’ dedim. Çünkü Toprak buraya fazla gelmeye başlamıştı. Biz Toprak’la taktik konuşmayız. Daha çok mental anlamda yardımcı oluyorum. Ben Toprak’ın MotoGP’de ilk önce bindiği markanın en iyi pilotu olacağını düşünüyorum” sözlerini kullandı.

