Torino, Eljif Elmas için harekete geçti! Leipzig'in bonservis talebi belli oldu

İtalya Serie A ekibi Torino, Eljif Elmas'ın bonservisini almak istiyor. Leipzig'in 17 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas için İtalya'dan transfer iddiaları gelmeye başladı. Tuttosport'un haberine göre, Torino, Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Makedon oyuncunun bonservisini almak istiyor.

LEIPZIG 17 MİLYON EURO İSTEDİ

Torino yönetimi, Elmas'ın bonservisi için Leipzig ile masaya oturdu. Alman ekibinin bu transfer için 17 milyon euro talep ettiği öğrenildi. İtalyan temsilcisi, yaz transfer döneminde iyi satışlar gerçekleştiremezse, Elmas transferini tamamlayamayacak.

İTALYA'DA KENDİNİ BULDU

Sezonun ilk yarısında Leipzig formasıyla yalnızca 5 maçta görev alan ve toplamda 89 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Eljif Elmas, Torino'ya geçişi sonrasında performansını artırdı. İtalya Serie A'da 12 karşılaşmada 945 dakika süre bulan Makedon oyuncu, bu maçlarda 4 gol kaydetti.