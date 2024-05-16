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Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yarın start alacak

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Tour Of Sakarya&#039;nın ilk etabı yarın start alacak

Spor Haberleri

Avrupa’nın en donanımlı tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleşen ve uluslararası takımların ağırlıkta olduğu yarışta sporcular büyük bir ilgiyle karşılandı.

Sakarya Bike Fest’in ilk günü sabah saatlerinde verilen prolog start ile başladı. 14 takımdan 88 sporcu zamana karşı yarışlarda 1 dakika arayla 4.9 km’lik etaba başladı. Yarışın startını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Orhan Bayraktar ve Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü verdi.

Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yarın start alacak - 1. Resim
Avrupa’nın en donanımlı tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleşen ve uluslararası takımların ağırlıkta olduğu yarışta sporcular büyük bir ilgiyle karşılandı. Kıyasıya geçen mücadelede Türk sporcular gurur kaynağı oldu.

Spor Toto Continental Team’den Serdar Anıl Depe en kısa sürede parkuru tamamlayarak 1.’liğe yerleşti. Onu Sakarya BB Pro Team Takımından Burak Abay takip etti. 3.’lüğü ise ise China Glory Mentech Lyu Xianjing elde etti.

Sonuçlar şöyle:

Serdar Anıl Depe​05’21,61

Burak Abay ​​05’22,87

Lyu Xianjing​​05’23,11

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Orhan Bayraktar ve FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Atilla Karaoğlan takdim etti.
Tour Of Sakarya'nın ilk etabı yarın start alacak - 2. Resim 

TOUR OF SAKARYA YARIN BAŞLIYOR

Bu yıl ikincisi düzenlenen UCI 2.2 yol bisiklet yarışı Tour of Sakarya yarın saat 10.00’da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden start alarak 118,2 km boyunca Sakarya’nın doğal güzellikleri eşliğinde sürecek. Yaklaşık 12.58’de yine Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde sona erecek.

Düzenleyen:  - Spor
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