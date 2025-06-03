Trabzon'da gündem Cerny! Bordo-mavililer Çek oyuncuyu istiyor

Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ısrarla istediği Vaclav Cerny için Wolfsburg’la masada. Alman ekibi, Çek futbolcu için 10 milyon euro talep ederken, bordo-mavililer fiyatı düşürmeye çalışıyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda Wolfsburg’un Çek yıldızı Vaclav Cerny için temaslarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezonu İskoçya temsilcisi Rangers’ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki hücum oyuncusu, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Rangers formasıyla 18 gol ve 9 asistlik sergiledi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Wolfsburg, başarılı oyuncu için 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Trabzonspor’un bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.