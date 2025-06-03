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Trabzon'da gündem Cerny! Bordo-mavililer Çek oyuncuyu istiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzon&#039;da gündem Cerny! Bordo-mavililer Çek oyuncuyu istiyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ısrarla istediği Vaclav Cerny için Wolfsburg’la masada. Alman ekibi, Çek futbolcu için 10 milyon euro talep ederken, bordo-mavililer fiyatı düşürmeye çalışıyor.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda Wolfsburg’un Çek yıldızı Vaclav Cerny için temaslarını sürdürüyor.

Trabzon'da gündem Cerny! Bordo-mavililer Çek oyuncuyu istiyor - 1. Resim

Geçtiğimiz sezonu İskoçya temsilcisi Rangers’ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki hücum oyuncusu, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Rangers formasıyla 18 gol ve 9 asistlik sergiledi.

Trabzon'da gündem Cerny! Bordo-mavililer Çek oyuncuyu istiyor - 2. Resim

Alman basınında yer alan haberlere göre Wolfsburg, başarılı oyuncu için 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Trabzonspor’un bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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