Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın adı, Trabzon'un Yomra ilçesinde bir sokağa verildi. Yomra Belediye Meclisinin kararının ardından Dışişleri Bakanlığından da gerekli onay alındı. Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, resmî işlemlerin tamamlandığını belirterek Salah'ın da davet edileceği bir açılış töreni düzenleyeceklerini açıkladı.

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Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah için Trabzon'da dikkat çeken bir karar hayata geçirildi. Bordo-mavili takımın Mısırlı yıldızının adı, Yomra ilçesinde bulunan bir sokağa verildi.

61saat'in haberine göre, Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki Selvi Sokak'ın isminin değiştirilmesi için başlatılan resmî süreç tamamlandı. Belediye Meclisinin ardından Dışişleri Bakanlığından da onay alınmasıyla sokağın adı resmen Mohamed Salah Sokak oldu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ONAY ÇIKTI

Yomra Belediye Meclisi, daha önce aldığı kararla Selvi Sokak'ın adının Mohamed Salah olarak değiştirilmesini kabul etmişti.

Yabancı kişilerin isimlerinin cadde ve sokaklara verilmesi için gerekli olan Dışişleri Bakanlığı iznine başvurulmasının ardından beklenen onay da geldi.

Böylece Trabzonspor'un yıldız futbolcusunun ismi, Yomra'da yaşadığı sokağa resmî olarak verilmiş oldu.

Trabzonda Mohamed Salah sürprizi! Dışişleri Bakanlığı onayladı, adı sokağa verildi

BAŞKAN BIYIK: RESMÎ İŞLEMLER TAMAMLANDI

61saat'e konuşan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, isim değişikliğine ilişkin bütün resmî işlemlerin tamamlandığını açıkladı.

Belediye Meclisinde alınan kararın ardından Bakanlığa gerekli yazıların gönderildiğini belirten Bıyık, onay sürecinin sona erdiğini söyledi.

Sokağın artık resmî olarak Mohamed Salah adını taşıdığını ifade eden Bıyık, bölgede tabela ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

MOHAMED SALAH AÇILIŞA DAVET EDİLECEK

Yomra Belediyesi, isim değişikliğinin ardından sokakta kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Yeni tabelaların yerleştirilmesinin yanı sıra çevre düzenlemeleri ve görsel çalışmaların da yapılacağı öğrenildi.

Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenecek açılış törenine Mohamed Salah'ı ve Trabzonspor camiasını davet edeceklerini açıkladı.

Bıyık, Mısırlı futbolcunun ilçelerinde yaşamasından gurur duyduklarını belirterek, Salah'ın hem Yomra'ya hem de Trabzon'a kattığı değere teşekkür etti.

Trabzonda Mohamed Salah sürprizi! Dışişleri Bakanlığı onayladı, adı sokağa verildi

TRABZONSPOR'DA 11 MAÇTA 9 GOL

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah, bordo-mavili formayla sergilediği performansla taraftarların beğenisini kazandı.

Mısırlı yıldız, Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray karşısında alınan 4-0'lık galibiyette hat-trick yapan Salah, Beşiktaş derbisinde de gol sevinci yaşadı.

Son olarak Alanyaspor deplasmanında fileleri havalandıran yıldız futbolcu, bu kez saha dışındaki gelişmeyle gündeme geldi.

İngiltere'de Liverpool formasıyla uzun yıllar başarılar yaşayan Salah'ın adı, Trabzon'da bir sokağa verilerek ölümsüzleştirildi.

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