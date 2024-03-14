Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
Spor Haberleri / -
17 Mart Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.
17 Mart Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor’un, 17 Mart Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hakeminin Halil Umut Meler olduğu belirtildi.
Süper Lig’de 30. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
Yarın
20.30 Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek
16 Mart Cumartesi
13.30 Alanyaspor - Kayserispor: Emre Kargın
16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Cihan Aydın
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor: Burak Pakkan
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu
17 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
16.00 Hatayspor - Samsunspor: Burak Şeker
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Kaynak: -