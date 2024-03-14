Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu

17 Mart Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

17 Mart Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor’un, 17 Mart Pazar günü evinde Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakanın hakeminin Halil Umut Meler olduğu belirtildi.

Süper Lig’de 30. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

Yarın

20.30 Pendikspor - İstanbulspor: Oğuzhan Çakır

20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Bahattin Şimşek

16 Mart Cumartesi

13.30 Alanyaspor - Kayserispor: Emre Kargın

16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir: Cihan Aydın

20.30 Beşiktaş - Antalyaspor: Burak Pakkan

20.30 Adana Demirspor - Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

16.00 Hatayspor - Samsunspor: Burak Şeker

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler