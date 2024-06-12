Trabzonspor, Galatasaray'a seslendi: İki Aslan’ı bize verin

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten iki ricası var.

Transfer çalışmalarının devam ettiği bordo mavililerde Doğan, Özbek’ten kökenleri Trabzon’a dayanan Yusuf Demir ile Halil Dervişoğlu’nu istiyor. Ve bu isimlerden Halil’i bonservisiyle Yusuf’u ise kiralık.

HERKES KAZANSIN

Sarı kırmızılı takımda forma şansları az olduğu için geçen sezon kiralık giden isimlerin bu sezon da şansı zor. Abdullah Avcı ise iki Aslan’ı da değerlendirmekte kararlı. Bordo mavili yönetim, iki genç ismi de parlatıp hem Galatasaray’ın hem de Trabzonspor’un bu işten ekmek yiyeceği bir formül düşünüyor.