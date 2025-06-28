Trabzonspor, Himad Abdelli için devrede! Rota Fransa'ya çevrildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2025 22:46 - Güncelleme: 28 Haziran 2025 22:46 - Güncelleme:

Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmek için Angers'in 24 yaşındaki yıldızı Himad Abdelli'yi listesine aldı. Cezayir asıllı oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan da ilgi büyük.

Orta saha transferine hız veren Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Angers'in yıldızı Himad Abdelli'yi gündemine aldı. İlgili Haber Trabzonspor aşkıyla buluştu, Nijeryalı mesajı verdi! Onuachu'nun 'Daha'sı var Foot Mercato'nun haberine göre Fırtına, orta saha takviyesi için rotasını Fransa'ya çevirirken, 24 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız oyuncuyla Leeds United ve Torino da yakından ilgilendiği aktarıldı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon 32 maçta 3 gol 5 asist yapan Abdelli'nin durumunu yakından takip ediyor. Himad Abdelli'nin kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran