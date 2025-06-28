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Trabzonspor, Himad Abdelli için devrede! Rota Fransa'ya çevrildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor, Himad Abdelli için devrede! Rota Fransa&#039;ya çevrildi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, orta sahasını güçlendirmek için Angers'in 24 yaşındaki yıldızı Himad Abdelli'yi listesine aldı. Cezayir asıllı oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan da ilgi büyük.

Orta saha transferine hız veren Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Angers'in yıldızı Himad Abdelli'yi gündemine aldı.

Trabzonspor, Himad Abdelli için devrede! Rota Fransa'ya çevrildi - 1. Resim

Foot Mercato'nun haberine göre Fırtına, orta saha takviyesi için rotasını Fransa'ya çevirirken, 24 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız oyuncuyla Leeds United ve Torino da yakından ilgilendiği aktarıldı. 

Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon 32 maçta 3 gol 5 asist yapan Abdelli'nin durumunu yakından takip ediyor. Himad Abdelli'nin kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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