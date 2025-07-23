Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor ile Persepolis yenişemedi! Kampın 3. maçında golsüz beraberlik

Trabzonspor ile Persepolis yenişemedi! Kampın 3. maçında golsüz beraberlik

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor ile Persepolis yenişemedi! Kampın 3. maçında golsüz beraberlik
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erzurum kampındaki üçüncü hazırlık maçına çıkan Trabzonspor, İran temsilcisi Persepolis ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçında İran ekibi Persepolis ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Trabzonspor ile Persepolis yenişemedi! Kampın 3. maçında golsüz beraberlik - 1. Resim

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, daha önceki hazırlık maçlarında ilk olarak Araz Nahçıvan'a 3-2 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapmış, ikinci maçta ise Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 mağlup ederek moral kazanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ejderha, Koral 200, Gürz ve Turan özellikleri neler? Çelik Kubbe'ye eklendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray, Akanji transferinden vazgeçti! Yeni hedefler belli oldu - SporManuel Akanji transferi çıkmaza girdi! Yeni hedef belli olduArda Turan'dan Beşiktaş sözleri: "Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz" - SporArda Turan'dan Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken açıklama!Benfica'dan Tadic hamlesi! Di Maria'nın yerine geliyor - SporBenfica'dan Tadic hamlesi! Di Maria'nın yerine geliyorFenerbahçe ile Chobani anlaştı! Sözleşme detayları ortaya çıktı - SporF.Bahçe ile Chobani anlaşmasının detayları ortaya çıktı!Asensio ve Skriniar'da mutlu son! Fenerbahçe resmi imzaya çok yakın - SporAsensio ve Skriniar'da mutlu son!Manchester City'den Galatasaray'a Ederson cevabı! - SporManchester City'den Galatasaray'a Ederson cevabı!
Sonraki Haber Yükleniyor...