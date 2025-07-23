Trabzonspor ile Persepolis yenişemedi! Kampın 3. maçında golsüz beraberlik

Erzurum kampındaki üçüncü hazırlık maçına çıkan Trabzonspor, İran temsilcisi Persepolis ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, kamptaki üçüncü hazırlık maçında İran ekibi Persepolis ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, daha önceki hazırlık maçlarında ilk olarak Araz Nahçıvan'a 3-2 mağlup olarak kötü bir başlangıç yapmış, ikinci maçta ise Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 mağlup ederek moral kazanmıştı.