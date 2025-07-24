Trabzonspor, John Lundstram'ı da satmak istiyor! Yok mu alan?

Bordo mavililerin geçen sezon bedavaya aldığı ancak performans alamadığı için gözden çıkardığı İngiliz isme iki kulüpten ilgi var.

Yeni bir kadro yapılanmasına giden Trabzonspor eldeki fazla yabancılardan kurtulmanın yolunu arıyor. Toni Teklic ile yollarını ayıran bordo mavililer geçen sezon bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan ve beklentilerin çok uzağında kalan John Lundstram’ı göndermek istiyor.

2027’ye kadar mukavelesi bulunan oyuncu ile Antalyaspor ilgileniyor. Süper Lig ekibi şu anda transfer tahtası kapalı olduğu için işi resmiyete dökemiyor.

OZAN'A DA TEKLİF VAR

Lundstram’a ayrıca İngiltere’den de bir teklif olduğu ve görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Trabzonspor yönetimi hem oyuncunun yıllık ücretinden kurtulmak hem de yabancı kontenjanına yer açmak için İngiliz oyuncuya her türlü kolaylığı sağlamak niyetinde. Bir diğer gelişme ise Ozan Tufan konusunda yaşandı. Bir türlü istikrar sağlayamayan orta sahayı Çorum FK istedi. Ancak Ozan Tufan, 1. Lig temsilcisinin teklifini kabul etmedi.

John Lundstram, bordo mavili forma altında Süper Lig’de 32 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.