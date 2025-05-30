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Trabzonspor sezonu Antalya'da kapatıyor: Seneye başka olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor sezonu Antalya&#039;da kapatıyor: Seneye başka olacak
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Fatih Tekke, kâbus gibi geçen bu sezonu unutturacak bir takım kuracaklarını söyledi.

Trabzonspor, Süper Lig’in son haftasında bu akşam Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak karşılaşma 20.00’de başlayacak. 

Sakatlıklar ve beklenmedik puan kayıplarıyla sezona erken havlu atan, kupadan da elenen bordo mavili takım, lider Galatasaray’ın 44 puan gerisinde yedinci sırada bulunuyor. Bu sezon taraftarlarını çok üzdüklerini söyleyen teknik direktör Fatih Tekke, son maç öncesinde taraftara seslendi.

Trabzonspor sezonu Antalya'da kapatıyor: Seneye başka olacak - 1. Resim

ŞU SEZON BİR BİTSİN

Takım kimyasının bir türlü uyuşmadığını ve şanssız sakatlıklar yaşadıklarını söyleyen Tekke, “Taraftarımıza sözümüz olsun. Seneye her şey çok daha başka olacak. Yapacağımız transferlerle çok daha güçlü bir Trabzonspor kuracağız. Önümüzdeki sene pes etmeyen, son dakikaya kadar mücadele eden bir takım olacağız” ifadelerini kullandı. Ligde altıncı sıradaki Eyüpspor’un 5 puan gerisinde olan Trabzonspor, puan cetvelinde yedinci sıradaki yerini korumaya çalışacak. 

9 EKSİKLE ANTALYA’YA

Trabzonspor, Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan mahrum çıkacak. Bordo mavililerde Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası, Uğurcan, Savic, Batagov, Cihan, Enis ve Hüseyin de sakatlıkları yüzünden oynayamayacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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