Trabzonspor'da az süreye çok gol sığdıran isim: Franculino
Bordo mavililerin yeni transferi Süper Lig'de 4, Konferans Ligi'nde 3 defa rakip fileleri havalandırdı ve verilen şansları iyi değerlendirdi.
Karadeniz ekibinde Paul Onuachu yoksa, Salah var. Salah sussa Franculino var... Trabzonspor’un bu sezon renklerine bağladığı ve 2030’a kadar sözleşme imzaladığı Gine Bissaulu forvet oyuncusu bulduğu şansları iyi değerlendirdi. 22 yaşındaki golcü bu sezon lig ve Avrupa olmak üzere 8 maçta süre alırken 7 gol ve 2 asiste imzasını attı. Salah’ın ardından en skorer isim olan Franculino, 7 gol ve 2 asisti toplam 548 dakikaya sığdırmasını bildi.
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KONFERANS’I SEVİYOR
Bonservisine 17 milyon avro ödenen ve 8 milyon avroluk bonusu da devreye giren genç forvet, ligde 6 maçta 4 gol ve 2 asiste imza atarken Konferans Ligi’nde lig aşamasında da iki maçta 3 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 22 milyon avro olan Franculino’nun bu performansını devam ettirmesi durumunda Avrupa kulüplerini peşine takması bekleniyor. Franculino, Midtjylland’da da sezon başında Konferans Ligi elemelerinde 2 gol atmıştı.