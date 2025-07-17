Trabzonspor'da Onuachu şoku! Hazırlık maçında sakatlandı
Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Araz Nahçıvan ile oynanan hazırlık maçında bileğine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi.
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Paul Onuachu, maçın 38. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında girdiği ikili mücadele sonrası sol bileğine darbe alan Nijeryalı golcü, acı içinde yerde kaldı. Sağlık ekibinin sahaya girerek ilk müdahaleyi yaptığı Onuachu'ya buz tedavisi uygulandı. Deneyimli forvet oyuna devam edemedi ve kenara ayağında buzla alındı.
Teknik ekip riske girmeyerek Onuachu'nun yerine Danylo Sikan'ı sahaya sürdü. Deneyimli forvetin sağlık durumu açıklanmadı.