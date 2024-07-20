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Trabzonspor'da Weghorst dönemi! Transfer bitmeye yakın

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Trabzonspor&#039;da Weghorst dönemi! Transfer bitmeye yakın
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Spor Haberleri

Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Beşiktaş’ın eski forvetinin peşinde. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, dün yaptığı açıklamada, “Dünyaca ünlü bir golcü ile görüşüyoruz” diyerek taraftarları heyecanlandırdı. Trabzonspor'un şu anda Burnley forması giyen Hollandalı Wout Weghorst ile temas halinde olduğu ve Onuachu transferinin yanı sıra bu transferi de tamamlamaya çalıştığı öğrenildi.

Trabzonspor transfer çalışmalarında yoğun günler yaşarken, Başkan Ertuğrul Doğan, taraftarlara müjde verdi. Doğan, golcü arayışlarında önemli aşamalar kaydettiklerini belirterek, “Onuachu transferinde sona yaklaştık. Kendisi ve ailesi şehri çok sevdi, burada kalmak istiyor. Kulübüyle görüşmelerimiz ilerliyor. Önümüzdeki hafta bu işi bitirebiliriz. Onuachu'nun yanı sıra gündemimizde dünyaca ünlü bir santrfor daha var. Bu oyuncu ile de görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Trabzonspor'da Weghorst dönemi! Transfer bitmeye yakın - 1. Resim

WOUT WEGHORST KİMDİR?

Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor’un ilgilendiği bu golcü, bir dönem Beşiktaş forması giyen ve şu anda Burnley’de oynayan Wout Weghorst.

Trabzonspor'da Weghorst dönemi! Transfer bitmeye yakın - 2. Resim

Hollandalı golcünün kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri 6 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.

Düzenleyen:  - Spor
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