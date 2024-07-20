Trabzon'u heyelan vurdu! Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Temmuz 2024 08:51 - Güncelleme: 20 Temmuz 2024 08:57 - Güncelleme:

Meteoroloji, Doğu Karadeniz, Heyelan, Haber

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'da etkili olan kuvvetli sağanak heyelana neden oldu. Heyelan sonucu Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı.