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Trabzon'u heyelan vurdu! Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Meteoroloji, Doğu Karadeniz, Heyelan, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'da etkili olan kuvvetli sağanak heyelana neden oldu. Heyelan sonucu Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli sağanak dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Trabzon'un Araklı ilçesi Değirmencik Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde kuvvetli yağmur etkili oldu. Yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı.

Gece 03.00'den itibaren Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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