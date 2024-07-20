Trabzon'u heyelan vurdu! Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Trabzon'da etkili olan kuvvetli sağanak heyelana neden oldu. Heyelan sonucu Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Doğu Karadeniz'de beklenen kuvvetli sağanak dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.
Trabzon'un Araklı ilçesi Değirmencik Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde kuvvetli yağmur etkili oldu. Yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan sonucu Araklı-Bayburt yolu ulaşıma kapandı.
Gece 03.00'den itibaren Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için bölgede çalışmalarına devam ediyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı