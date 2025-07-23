Trabzonsporlu Folcarelli'nin felsefesi: Asla durma!

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, kulüp dergisine konuştu. Futbolda yaşadığı en mutlu anı ‘Profesyonel olarak oynadığım ilk maç’ diye anlatan Folcarelli, en üzücü an olarak ise “Oynamamış olsam bile, kupa finali” cevabını verdi.

Teknik ve atletik yönlerini olumlu özellikleri arasında gösteren Fransız futbolcu, geliştirmesi gereken alanları ise “Atletiklik, oyunu anlama ve üçüncü bölgede doğru teknik” şeklinde anlattı.

EN YETENEKLİ ZUBKOV

Hayat felsefesini iki cümleyle “Kimsenin sana yapamayacağını söylemesine izin verme, kendinle gurur duyana kadar asla durma” diye anlatan Fransız orta saha hayalindeki süper gücün ise ışınlanma olduğunu söyledi.

Fizyoterapistliğe meraklı olduğunu ifade eden 25 yaşındaki isim, takımdaki en yetenekli oyuncunun Zubkov, en çok konuşanın Serdar, en çok çalışanın ise Pedro, Danylo ve kendisi olduğunu söyledi.