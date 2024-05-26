Trabzonspor’un gündemindeki yeni soru camiayı ikiye böldü! Avcı mı, Tekke mi?

Türkiye Kupası’nın kötü futbolla kaybedilmesi üzerine Abdullah Avcı hedef tahtasına oturdu, Fatih Tekke’nin yuvaya dönmesini isteyenler çoğaldı…

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’a karşı oynanan kötü futbolun yanı sıra alınan 3-2’lik mağlubiyetin ardından tartışmaların odağında kaldı. Karadeniz ekibinde fatura Avcı’ya kesilirken, camia ise tecrübeli teknik adam konusunda ikiye bölünmüş durumda. Başkan Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı’ya güvenini her fırsatta dile getirirken, oluşan tepkiler üzerine ise yönetim gelişmeleri yakından takip ediyor.

'RUHUMUZA AYKIRI'

Bordo mavili taraftarlar Beşiktaş mağlubiyeti sonrası sosyal medyada “Fatih Tekke yuvaya dön” etiketi açtı. Yaşanan bu gelişmeler sebebiyle Abdullah Avcı’nın moralinin bozuk olduğu öğrenildi. Bordo mavili yönetimde de Avcı hakkındaki eleştiriler arttı. Tecrübeli teknik adamın futbol anlayışının kulübün ruhuna aykırı olduğunu belirtilirken, “Trabzonspor isyandır, başkaldırıdır, rakibi beklemez, korkak oynamaz” yorumlarının yapıldığı öğrenildi.

BÜYÜK OYNAMADI

Trabzonspor’da ikinci dönemine başlayan Abdullah Avcı, bu sezon büyük maçlarda başarısız kaldı. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-2 mağlup eden Avcı, evinde Galatasaray’a 5-1, Fenerbahçe’ye 3-2 kaybetti, Beşiktaş’a ise deplasmanda 2-0 yenildi.

NİJERYA MİLLÎ TAKIMI’NDA

Onuachu yükseliyor

Paul Onuachu’nun Trabzonspor’daki performansı ödüllendirildi. Yıldız golcü, Nijerya Millî Takımı’nın Dünya Kupası eleme grubu maçları için aday kadroya çağrıldı. Onuachu bu sezon Trabzonspor formasıyla, 21 maçta 15 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Sezon sonu Trabzonspor ile kiralık sözleşmesi bitecek olan 2,01’lik golcünün satın alma opsiyonu bulunmuyor.