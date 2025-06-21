Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina İstanbul'da!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Trabzonspor'un Estoril'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Wagner Pina, İstanbul'a geldi. Genç futbolcu için havalimanında karşılama yapıldı.
Trabzonspor'un NFC teknolojisi kullanarak transferini duyurduğu Wagner Pina, İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inen Yeşil Burun Adalı futbolcuyu bordo-mavili kulübün yetkilileri karşıladı.
Son olarak Portekiz Ligi takımlarından Estoril forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon takımıyla 30 lig maçında forma giyip 2 gol kaydetti.
Pina, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da 8 maçta oynadı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Yasin Görkem Erduran