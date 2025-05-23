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Trabzonsporünlü menajer ile çalışacak! İlk transfer; Gardi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonsporünlü menajer ile çalışacak! İlk transfer; Gardi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavililer, daha önce Hamsik, Gervinho ve Peres gibi oyuncuları getiren, Osimhen transferiyle dünya gündemine oturan Gardi ile iş birliği yapacak.

Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezonu tamamlamak üzere olan Trabzonspor, önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Yıldız oyuncularla takımı güçlendirmeyi düşünen başkan Ertuğrul Doğan’ın ilk transferi ise bir menajer oldu; George Gardi.

Galatasaray’a Victor Osimhen’i getirip bütün dünyada konuşulan bir işe imza atan İtalyan menajer, Trabzonspor’a oyuncular önerecek. Bordo mavililer, eksik bölgeler için transferi Gardi’nin iş bitiriciliğine bırakacak.

Trabzonsporünlü menajer ile çalışacak! İlk transfer; Gardi - 1. Resim

YILDIZLARI GETİRDİ

George Gardi daha önce Trabzonspor’a Hamsik, Gervinho ve Peres gibi oyuncuları kazandırmıştı. İtalyan basını Gardi’nin Trabzonspor için ilk olarak Leandro Paredes konusunda devreye girdiğini yazdı. Arjantinli orta saha oyuncusunun Roma ile 2026 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bonservis bedeli 5 milyon avro olarak gösterilen Paredes için önümüzdeki günlerde ilk adım atılacak. 30 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Fatih Tekke’nin de onay verdiği belirtildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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