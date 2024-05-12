Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Alanyaspor'un konuğu oluyor! İlk 11'ler belli oldu

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mayıs 2024 17:41 - Güncelleme: 12 Mayıs 2024 18:08 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 36.haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın bu karşılaşmaya başlayacağı ilk 11 belli oldu.