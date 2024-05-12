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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Alanyaspor'un konuğu oluyor! İlk 11'ler belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig&#039;de Beşiktaş, Alanyaspor&#039;un konuğu oluyor! İlk 11&#039;ler belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 36.haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın bu karşılaşmaya başlayacağı ilk 11 belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 36.haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş 54 puanla 5. sırada yer alırken, Alanyaspor 49 puanla 6.sırada yer alıyor.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Alanyaspor: Ertuğrul; Balkovec, Aliti, Fatih, Hadergjonaj; Fer, Richard, Efecan, Augusto, Oğuz Aydın; Hassan.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Tayyip Talha, Masuaku, Salih, Gedson, Muci, Onur, Muleka, Cenk.

İKİ TAKIM ARASINDA 16. RANDEVU

İki takım arasında oynanan 15 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 32 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 16 gol kaydetti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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