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Haberler > Spor > Tümer Metin'den Süper Lig şampiyonluğuna dair flaş açıklamalar: '101 puanla...'

Tümer Metin'den Süper Lig şampiyonluğuna dair flaş açıklamalar: '101 puanla...'

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Spor Haberleri  / -

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı devam ederken, yorumcu Tümer Metin'den hem derbiye hem de şampiyonluğa dair çarpıcı tahminler geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de son 9 haftaya girilirken Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı sadece 2. Rekabet her geçen hafta biraz daha kızışırken, yorumcu Tümer Metin iki takımın kalan maçlarını ve şampiyonluğu değerlendirdi.

Galatasaray'ın Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için "Galatasaray'ın bu periyotta puan kaybedebileceği teknik olarak tahminim 2 puanı Alanya'da bırakır." diyen Metin, Kasımpaşa(D), Hatayspor, Pendikspor, Adana Demirspor(D), Sivasspor ve Karagümrük(D) maçlarından 3 puanla ayrılacağını belirtti.

Tümer Metin Süper Lig şampiyonluğuna dair flaş açıklamalar: '101 puanla...' - 1. Resim

Tümer Metin, Galatasaray'ın Süper Lig'in son haftasında ise Konyaspor'u deplasmanda yeneceğini söyledi. Metin, "Sanıyorum bu tabloyla da 101 puan yapıyor." şeklinde konuştu.

DERBİ TAHMİNİ

Şampiyonluk için yarışan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine değinen Metin "Fenerbahçe içeride konjonktür maçı olur. Beraberlik Galatasaray'a yetecek mi, yetmeyecek mi? Biraz konjonktür maçı olur." diyerek derbinin berabere bitmesini beklediğini söyledi. 

Fenerbahçe'nin kalan maçlarını da değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor deplasmanından 3 puanla döneceğini söylerken Adana Demirspor, Karagümrük(D), Sivasspor(D), Beşiktaş, Konyaspor(D), Kayserispor maçlarını kazanacağını ifade etti. Sarı-lacivertlilerin ligin son haftasındaki İstanbulspor maçını ise kazanacağını belirtti.

Tümer Metin Süper Lig şampiyonluğuna dair flaş açıklamalar: '101 puanla...' - 2. Resim

Fenerbahçe'nin de puanını 101 olarak tahmin eden Metin, "Tabi 31. hafta biraz konjonktür maçı olabilir. Şundan söylemiyorum benim ki öngörü. Gidişat sanki işin bu doğrultuda devam edeceğine dair. Yoksa kağıt üstünde gidip Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u Trabzon'da rahat rahat yenebileceğini maçtan önce hiç kimse söyleyemez. Tabiki favori Fenerbahçe'dir." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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Soltan13 Mart 2024 19:39

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