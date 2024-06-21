Türkiye daha önce hiçbir resmi maçta yenemediği Portekiz karşısında bir ilk peşinde

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Haziran 2024 11:22 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 11:31 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Avrupa Şampiyonası F Grubu'na Gürcistan'ı yenerek başlayan Türkiye, ikinci maçında Portekiz'le karşı karşıya gelecek. 1955'teki ilk maç ile başlayan serüvende Türkiye ve Portekiz 9 kez kozlarını paylaşırken, milliler resmi maçlarda henüz hiç kazanamadı.