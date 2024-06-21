Türkiye daha önce hiçbir resmi maçta yenemediği Portekiz karşısında bir ilk peşinde
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Avrupa Şampiyonası F Grubu'na Gürcistan'ı yenerek başlayan Türkiye, ikinci maçında Portekiz'le karşı karşıya gelecek. 1955'teki ilk maç ile başlayan serüvende Türkiye ve Portekiz 9 kez kozlarını paylaşırken, milliler resmi maçlarda henüz hiç kazanamadı.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) yarın ikinci maçını yapacağı Portekiz ile 10. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 9 karşılaşmanın 2'sini Türkiye kazanırken, 7'sinde ise Portekiz sahadan galibiyetle ayrıldı.
Rekabette 6'sı resmi, 3'ü özel geride kalan 9 maçta Türkiye 9, Portekiz ise 19 gol attı.
TÜRKİYE RESMİ MAÇLARDA PORTEKİZ'İ YENEMEDİ
A Milli Takım'ın, Portekiz karşısında resmi maçlarda galibiyeti bulunmuyor.
Ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki iki galibiyetini de özel maçlarda elde etti.
Türkiye, 18 Aralık 1955 ve 2 Haziran 2012'de oynadığı hazırlık maçlarını 3-1'lik skorlarla kazandı.
İLK MAÇ 1955'TE
Türkiye ve Portekiz ilk kez 18 Aralık 1955'te İstanbul İnönü Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı ekip, bu maçı 3-1 kazandı. Milli takımın golleri Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ve Nazmi Bilge'den geldi.
SON MAÇ 2022'DE
İki ekip arasındaki son mücadele 24 Mart 2022'de oynandı. Porto şehrindeki Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı final mücadelesini Portekiz 3-1 kazandı.
A Milli Takım, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Burak Yılmaz'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Ay-yıldızlı ekip, 85. dakikada Burak Yılmaz ile bir penaltı atışından yararlanamadığı maçın 90+4. dakikasında kalesinde bir gol daha gördü. Sahadan 3-1 mağlup ayrılan milli takımın, Dünya Kupası'na katılma mücadelesi sona erdi.
TÜRKİYE-PORTEKİZ ARASINDAKİ MAÇLAR
Türkiye ile Portekiz A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|24.03.2022
|Porto
|2022 Dünya Kupası play-off yarı finali
|1-3
|02.06.2012
|Lizbon
|Özel
|3-1
|07.06.2008
|Cenevre
|Avrupa Şampiyonası Finalleri
|0-2
|24.06.2000
|Amsterdam
|Avrupa Şampiyonası Finalleri
|0-2
|14.06.1996
|Nottingham
|Avrupa Şampiyonası Finalleri
|0-1
|19.04.1965
|Ankara
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-1
|24.01.1965
|Lizbon
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-5
|25.03.1956
|Lizbon
|Özel
|1-3
|18.12.1955
|İstanbul
|Özel
|3-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
Kaynak: Anadolu Ajansı