Türkiye Futbol Federasyonu'nda kritik değişiklik! Hamit Altıntop'un yerine gelecek isim belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimlerinin ardından İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi'den daha fazla oy alarak yeni başkan seçildi. Milli takımlardan sorumlu üyeliğine Hamit Altıntop'un yerine Bayram Akgül'ün getirilmesi ve Montella'nın Milli Takım Teknik Direktörlüğü'ne devam etmesi bekleniyor.

Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın performansından memnun olduğunu belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile en kısa sürede bir araya geleceğini açıkladı.

TFF'nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldıktan sonra, milli takımlardan sorumlu üye ile birlikte Montella'ya destek verileceği ve öncelikli hedefin Avrupa Uluslar Ligi, ardından Dünya Kupası elemeleri olduğu vurgulanacak. Bu göreve en güçlü adayın ise Bayram Akgül olduğu belirtiliyor.

Hacıosmanoğlu, iyi bir jenerasyon yakalayan milli takımın Montella ile daha başarılı olacağına inandığını belirterek, genel kurulda yaptığı konuşmada da bu durumu vurgulamıştı. “Avusturya maçından sonra Milli Takım’ın finale kadar gidebileceğini hatta kupayı kazanacağını düşünmüştüm. Ama olmadı. Önümüzdeki turnuvalarda bunu başarabilecek potansiyele ve güce sahibiz” ifadelerini kullandı.

MONTELLA GÖREVE DEVAM EDECEK

Fanatik'in haberine göre, Montella ile yapılacak ilk toplantıda kendisine her türlü desteğin verileceği ve Milli Takım’ın yakaladığı sinerjinin kaybolmaması için gereken her şeyin yapılacağı belirtildi.

İtalyan teknik adamın yeni yönetimle yola devam etmesi için Süper Lig’de eski çalıştığı takımın kulüp başkanı Murat Sancak’ın da devreye gireceği kaydedildi. Sancak, genel kurulda Hacıosmanoğlu'nun divan başkanı olarak önerilmişti.

YENİ YÖNETİM'DEN SERVET YARDIMCI HAMLESİ

Öte yandan, seçime aday olduğunu açıklayan ve ciddi oranda imza toplayan Servet Yardımcı’nın genel kurula kısa bir süre kala çekilmesi tartışma oluşturmuştu. Yardımcı, UEFA İcra Kurulu'ndaki görevini de bıraktığını açıklamıştı. Hacıosmanoğlu yönetimi, Yardımcı’dan UEFA’daki görevine devam etmesini isteyecek.

UEFA'ya resmi olarak ayrıldığını bildirmeyen Yardımcı’nın da bu teklife sıcak baktığı bildirildi. Deneyimli futbol adamı, 10 yılı aşkın süredir TFF’yi uluslararası platformda temsil ediyordu. Genel kurulda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte başkan adayı sıfatıyla Servet Yardımcı’nın niçin yarıştan çekildiğini sorgulayan Hacıosmanoğlu, UEFA’da da süreklilikten yana olduğunu gösterecek.

HAMİT ALTINTOP'UN YERİNE YENİ ADAY

TFF Başkanlığına Mehmet Büyükekşi'nin yerine İbrahim Hacıosmanoğlu geldi ve yeni yönetim şekilleniyor. Hamit Altıntop'tan boşalan Milli Takımlar sorumluluğu görevine Bayram Akgül'ün getirilmesi konuşuluyor.

Federasyon seçimlerinin tamamlanmasının ardından milli takımlardan sorumlu üyeliğe Bayram Akgül'ün getirilmesi ve Montella'nın milli takım teknik direktörlüğüne devam etmesi bekleniyor.

TFF’nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldıktan sonra milli takımlardan sorumlu üyenin belirlenmesi ile birlikte Montella’ya destek verileceği ve hedefin önce Avrupa Uluslar Ligi, sonra Dünya Kupası elemeleri olduğu vurgulanıyor.