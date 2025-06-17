UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu!
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Avrupa futbolunun ikinci büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu kuraları çekildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle 2024-2025 sezonunun 1. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Eşleşmeler şu şu şekilde oluştu:
- Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya)
- Sheriff (Moldova) - Priştine (Kosova)
- Sabah (Azerbaycan) - NK Celje (Slovenya)
- Spartak Trnava (Slovakya) - Hacken (İsveç)
- Legia Varşova (Polonya) - Aktobe (Kazakistan)
- Levski Sofya (Bulgaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)
- AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) - Partizan (Sırbistan)
- Paksi (Macaristan) - CFR 1907 Cluj (Romanya)
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Yasin Görkem Erduran