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UEFA Uluslar Ligi’nde ilk finalist Portekiz oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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UEFA Uluslar Ligi’nde ilk finalist Portekiz oldu
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Almanya'yı 2-1 yenen Portekiz turnuvada finale yükselen ilk takım oldu. Portekiz finalde, İspanya - Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Portekiz, deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 2-1 yenerek finale yükseldi.

UEFA Uluslar Ligi’nde ilk finalist Portekiz oldu - 1. Resim

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde Almanya, Allianz Arena'da Portekiz'i konuk etti. Slovenyalı hakem Slavko Vincic'in yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya hızlı başlayan Almanya 48. dakikada Florian Wirtz'in golüyle 1-0 öne geçti. 63. dakikada Portekiz, Francisco Conceiçao'nun golüyle eşitliği yakaladı. 68. dakikada Nuno Mendes'in soldan ceza sahasına yerden ortasında Ronaldo topu ağlara yolladı ve skoru 2-1'e getirdi.

İSPANYA - FRANSA MAÇININ GALİBİ RAKİPLERİ OLACAK

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan Portekiz, adını finale yazdırdı.

Portekiz finalde, İspanya - Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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