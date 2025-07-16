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Union Saint-Gilloise, Yakup Kırtay'ı radarına aldı! Erzurumspor'dan ilk temas

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Union Saint-Gilloise, Yakup Kırtay&#039;ı radarına aldı! Erzurumspor&#039;dan ilk temas
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Belçika şampiyonu Union Saint-Gilloise, Erzurumspor'un 22 yaşındaki stoperi Yakup Kırtay için bilgi aldı. Genç oyuncu Avrupa yolunda.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'un genç savunmacısı Yakup Kırtay, Avrupa kulüplerinin radarında. Belçika Pro Ligi'ni şampiyon tamamlayan Union Saint-Gilloise, 22 yaşındaki stoper için devreye girdi.

Union Saint-Gilloise, Yakup Kırtay'ı radarına aldı! Erzurumspor'dan ilk temas - 1. Resim

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Union Saint-Gilloise, Yakup Kırtay'ın transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Erzurumspor ile ilk teması kurdu. Kulüp, transferin mali boyutuyla ilgili bilgi aldı ve gelişmeleri yakından takip ediyor.

2024-2025 sezonunda Erzurumspor formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Kırtay, 36 resmi maçta görev yaptı. Genç oyuncu bu süreçte 1 golle skor katkısı sundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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