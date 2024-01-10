- Güncelleme Tarihi:
Ünlü Tiktoker Svetlena Alekseeva ve Arda Güler'in videosu sosyal medyayı salladı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Real Madrid'de forma giyen Türk yıldız Arda Güler, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ünlü Tiktoker Svetlena Alekseva'nın milli futbolcuyla çektiği çay videosu gündem oldu.
İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde imza dağıttı.
Süper Kupa'da oynanacak maçlar öncesi Riyad'a giden Madrid'de futbolcular taraftarlarla buluştu.
Çektiği Tiktok videoları ile meşhur olan Svetlena Alekseeva isimli bir kullanıcı "We need more tea (Biraz daha çaya ihtiyacımız var)" notuyla Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile birlikte paylaşımda bulundu.
Genç yıldızın Alekseeva ile çektiği video esnasındaki hareketleri sosyal medyada gündem oldu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi