Ünlü Tiktoker Svetlena Alekseeva ve Arda Güler'in videosu sosyal medyayı salladı

10 Ocak 2024 14:35 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 14:47

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde imza dağıttı.

Süper Kupa'da oynanacak maçlar öncesi Riyad'a giden Madrid'de futbolcular taraftarlarla buluştu.

Çektiği Tiktok videoları ile meşhur olan Svetlena Alekseeva isimli bir kullanıcı "We need more tea (Biraz daha çaya ihtiyacımız var)" notuyla Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile birlikte paylaşımda bulundu.

Genç yıldızın Alekseeva ile çektiği video esnasındaki hareketleri sosyal medyada gündem oldu.