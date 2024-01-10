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    Ünlü Tiktoker Svetlena Alekseeva ve Arda Güler'in videosu sosyal medyayı salladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Real Madrid'de forma giyen Türk yıldız Arda Güler, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ünlü Tiktoker Svetlena Alekseva'nın milli futbolcuyla çektiği çay videosu gündem oldu.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde imza dağıttı.

    Süper Kupa'da oynanacak maçlar öncesi Riyad'a giden Madrid'de futbolcular taraftarlarla buluştu.

    Çektiği Tiktok videoları ile meşhur olan Svetlena Alekseeva isimli bir kullanıcı "We need more tea (Biraz daha çaya ihtiyacımız var)" notuyla Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile birlikte paylaşımda bulundu.

    Genç yıldızın Alekseeva ile çektiği video esnasındaki hareketleri sosyal medyada gündem oldu.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Arda GülerReal Madrid
    Haberler > Spor > Ünlü Tiktoker Svetlena Alekseeva ve Arda Güler'in videosu sosyal medyayı salladı
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