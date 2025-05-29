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Valentin Rosier'in yeni adresi Osasuna oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Valentin Rosier&#039;in yeni adresi Osasuna oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Valentin Rosier, İspanyol ekibi Osasuna ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier'in yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz sezonu LaLiga ekibi Leganes'te geçiren tecrübeli sağ bek, İspanya'da kalmaya devam edecek.

Valentin Rosier'in yeni adresi Osasuna oldu - 1. Resim

28 yaşındaki Fransız futbolcu, bir başka LaLiga ekibi Osasuna ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Rosier'in transferi, Osasuna tarafından resmen açıklandı.

Valentin Rosier'in yeni adresi Osasuna oldu - 2. Resim

Geçen sezon Leganes formasıyla 36 maçta sahaya çıkan Rosier, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Osasuna ise La Liga'da sezonu Rayo Vallecano ile aynı puanda bitirmesine rağmen ikili averaj nedeniyle 9. sırada tamamlamış ve Avrupa kupalarına katılma fırsatını kaçırmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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