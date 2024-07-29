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VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nin kazananı belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi&#039;nin kazananı belli oldu

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Red Bull partnerliğinde yapılan Türkiye'nin önde gelen VALORANT ligi olan VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi final maçında HOWL Esports takımını genel seride 3-2'lik skorla mağlup eden Pcific Esports Türkiye şampiyonu oldu.

VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi final maçında HOWL Esports takımını genel seride 3-2'lik skorla mağlup eden Pcific Esports Türkiye şampiyonu oldu. VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nde heyecan 1. Split aşaması ile başlamıştı. 20 Ocak - 14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen bu aşamada Digital Athletics, Fenerbahçe Esports, Fire Flux Esports, Galakticos, Galatasaray Esports, HOWL Esports, İstanbul Wildcats, Papara SuperMassive, Regnum Carya Esports ve S2G Esports takımları yer aldı.

VALORANT Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nin kazananı belli oldu - 1. Resim

10 takımın lig usulü karşı karşıya geldiği maçlar sonunda üçüncü ve altıncı ile dördüncü ve beşinci takımlar eleme maçına çıktı. Galipler ligin ilk iki sırasındaki takımlarla eşleşti, bu maçların galipleri arasında oynanan maçı kazanan ve ardından kaybedenler tarafından gelen Galakticos'u da yenen Fire Flux Esports bu split'i şampiyon tamamladı.

VALORANT Champions Tour Ascension 2024: EMEA'nın hemen öncesinde, 1 - 25 Ağustos tarihleri arasında Güney Kore'nin başkenti Seul'de VALORANT Champions 2024 gerçekleşecek ve Red Bull Takımı FUT Esports bu turnuvada şampiyonluk mücadelesi verecek. FUT Esports, EDward Gaming, G2 Esports ve Paper Rex takımları ile D Grubu'nda yer alıyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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